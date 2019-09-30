Видео с совокупляющимися животными и одежда из переработанных тканей — как прошел показ новой коллекции Stella McCartney?

«Молодое поколение встает и говорит нам, что наш дом в огне, что мы должны действовать так, будто мы в кризисе, потому что на самом деле сегодняшнее состояние экологии это и есть кризис», — написала дизайнер Стелла Маккартни в манифесте, разосланном гостям показа новой весенне-летней коллекции. В нем же она указала пункты, которые одноименный бренд предпринимает для того, чтобы сделать индустрию моды более эко-сознательной: от отказа от натуральной кожи и меха в 2001 году до использования перерабатываемой вискозы в 2016-м. «Мы неидеальны и признаем это, — продолжила Стелла Маккартни. — Как и все бизнес-проекты, мы являемся частью проблемы. Однако мы каждый день раздвигаем границы, чтобы найти решения, которые действительно существуют в отрасли, отчаянно нуждающейся в изменениях».