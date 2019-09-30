Видео с совокупляющимися животными и одежда из переработанных тканей — как прошел показ новой коллекции Stella McCartney?
«Молодое поколение встает и говорит нам, что наш дом в огне, что мы должны действовать так, будто мы в кризисе, потому что на самом деле сегодняшнее состояние экологии это и есть кризис», — написала дизайнер Стелла Маккартни в манифесте, разосланном гостям показа новой весенне-летней коллекции. В нем же она указала пункты, которые одноименный бренд предпринимает для того, чтобы сделать индустрию моды более эко-сознательной: от отказа от натуральной кожи и меха в 2001 году до использования перерабатываемой вискозы в 2016-м. «Мы неидеальны и признаем это, — продолжила Стелла Маккартни. — Как и все бизнес-проекты, мы являемся частью проблемы. Однако мы каждый день раздвигаем границы, чтобы найти решения, которые действительно существуют в отрасли, отчаянно нуждающейся в изменениях».
В том же документе дизайнер называет новую коллекцию «самой устойчивой из всех когда-либо созданных»: одежда в ней сделана из переработанного полиэстера, органического хлопка и сертифицированной шерсти, кроссовки — из пластиковых бутылок, а сумки — из мадагаскарской рафии. При этом экологичная составляющая революционных новинок неочевидна: это красивые минималистичные жакеты, блузы с объемными рукавами, брюки с заниженной талией, жилеты с вместительными карманами и платья цвета (чистого и очищенного от пластика!) океана.
Одними из последних на подуиме появились платья, блузы и сарафаны с тропическими принтами, дублировавшими сет-дизайн парижского показа. На стенах Opera Garnier проигрывался видео-ряд с изображением совокупляющихся зебр, попугаев, носорогов и других животных — как демонстрация самого простого (и пожалуй, самого эффективного!) примера сохранения планеты.
Фото: Filippo Fior / Gorunway.com
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