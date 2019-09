Новая коллекция Vika Gazinskaya: плиссировка, кроше, оверсайз и другие тренды следующего сезона

Вика Газинская — одна из немногих российских дизайнеров, которые представляют свои коллекции в рамках Недели моды в Париже. Хотя в этом сезоне — пусть и в рамках отдельного шоу-рума Mode:Moscow, организованного при поддержке Московского экспортного центра — к ней присоединились бренды Ruban, J. Kim, Kalmanovich, Fakoshima, Masterpeace, Sorry I'm Not, Tegin, I Am Studio, Slip, Alena Akhmadullina и «Два мяча», переиздавшие культовые советские кеды.