Лена Максимова представила осеннюю коллекцию своего бренда Muus — из органических материалов и с аромасаше внутри

Дизайнер петербургского бренда Muus Лена Максимова, в прошлом году перебравшаяся в Москву, выпустила первый дроп осенней коллекции. В ней — брюки-дудочки с цветочным принтом, платья с многочисленными драпировками и куртки-рубашки с объемным воротником. Последний имеет потайной кармашек, в котором Лена Максимова спрятала аромасаше. «Сместь полыни, лаванды и шалфея образует не только приятный, но и полезный аромат для защиты в промозглые дни», — объясняет свою задумку дизайнер.

Осенняя коллекция, окрашенная в серо-лиловый, фиалковый, лавандовый и цикламеновый оттенки, подчеркивает связь человека, моды и природы. Все вещи в ней выполнены из органических материалов и стоят от 8500 (за плиссированную манишку) до 25 000 (за тренч с косынкой) рублей. Коллекция поступит в продажу в лимитированном количестве (что также отражает ее эко-концепцию) на официальном сайте бренда в начале октября.