Новая коллекция Givenchy: джинсовые юбки, цветочные платья и переизданная «сумка-пельмень»

Вчера вечером в Париже прошел показ весенне-летней коллекции Givenchy, которую креативный директор бренда Клэр Уэйт Келлер назвала «NY Paris 1993» и в которой попыталась совместить стиль парижанок с атмосферой Нью-Йорка. В те годы дизайнер, окончившая Королевский колледж искусств в Лондоне, перебралась в Штаты для работы на Calvin Klein. Поэтому неудивительно, что многие новинки от Givenchy напоминают релизы американского бренда того периода.

Классические костюмы в «гусиную лапку», кожаные юбки с завышенной талией, белые жакеты, надетые вместе с драными джинсами, и нюдовые бра, выполненные из нежнейшего шелка, напоминали революционный для 1990-х годов минимализм. Только на этот раз стайлинг им делали вещи с «парижским шиком»: блузы с объемными рукавами, джемперы с цветочной вышивкой, платья со сложными драпировками и кружевные туники.

Однако многие критики уже усмотрели в этом попытку Клэр Уэйт Келлер стать новой Фиби Файло, после ухода которой с поста креативного директора Celine ниша одежды в стиле «интеллектуальная сексуальность» стала свободной. В той же эстетике себя пробуют The Row, Jil Sander и Bottega Veneta, в котором теперь работает ученик Фиби Файло Дэниел Ли. По крайней мере, новые сумки Givenchy трапециевидной формы очень уж напоминают клатчи Bottega Veneta Pouch.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com