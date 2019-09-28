Новая коллекция Celine: джинсовые кюлоты, объемные шубы и блестящие (во всех смыслах!) платья

Вчера вечером в Доме Инвалидов в Париже прошел показ весенне-летней коллекции Celine. Креативный директор марки Эди Слиман продолжает отвечать тем, кто ностальгирует по old Celine (работам экс-дизайнера Фиби Файло), и демонстрирует old-old Celine (стилистику бренда задолго до прихода Фиби).

Уже второй сезон подряд Эди Слиман обращается к 1970-м годам — времени, когда основательница марки Селин Випиана стала одевать французских аристократок. Отсюда — джинсовые брюки-клеш с завышенной талией, летящие платья с архивными принтами, белоснежные блузы с кружевными вставками, расстегнутые полосатые жилеты и высокие «присборенные» сапоги. Многие из этих вещей тогда можно было увидеть на Джейн Биркин, а сегодня — на ее дочери Шарлотте Генсбур.

Также на показе было много верхней одежды — клетчатых кейпов, классических тренчкотов, жилетов с меховой оторочкой и объемных шуб. В некоторых из них появились петербургские модели Юлия и Вика Павловы, которых Эди Слиман заприметил еще во время работы в Saint Laurent.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com