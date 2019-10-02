Осенний лукбук Lichi сняли в Академии Штиглица

Уже больше года постоянная фотостудия немецкого бренда Lichi находится в Петербурге. Основатель марки Хелена Хальфингер выбрала этот город для креативных съемок не только благодаря архитектурному наследию города, но и из-за высокой концентрации творческих людей. Часто героинями лукбуков становятся обычные девушки, которых случайно заметили в метро или кафе.