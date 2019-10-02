Осенний лукбук Lichi сняли в Академии Штиглица
Уже больше года постоянная фотостудия немецкого бренда Lichi находится в Петербурге. Основатель марки Хелена Хальфингер выбрала этот город для креативных съемок не только благодаря архитектурному наследию города, но и из-за высокой концентрации творческих людей. Часто героинями лукбуков становятся обычные девушки, которых случайно заметили в метро или кафе.
Для нового лукбука, героиней которого стала белорусская модель Лиза Мартынчик, в качестве локации команда бренда выбрала место становления и творческой силы художников Петербурга – ПГХПА им. А. Л. Штиглица. Съемки новой осенней коллекции Lichi проходили в большом выставочном зале, аванзале и на белой лестнице. В исторических интерьерах снимали главные образы марки – струящиеся платья с бантами и объемными рукавами, вещи с анималистическими и флористическими принтами, строгие жакеты.
Магазин Lichi, ТРЦ «Галерея», 3 этаж, @lichi_brand, lichi.com
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