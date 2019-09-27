Новая коллекция Balmain: разноцветные леггинсы, зеркальные сумки и платья будто из хрусталя

В парижской Opera Garnier прошел показ весенне-летней коллекции Balmain. И кажется, теперь креативный директор бренда Оливье Рустен высказывается не через обилие стекляруса и блесток, а с помощью ярких цветов. Зеленые вязаные платья, стилизованные босоножками будто бы из нефрита, розовые плиссированные комбинации, дополненные оверсайзовыми пиджаками, и оранжевые высокие леггинсы, надетые вместе с заправленной внутрь блузой, — такого насыщенного шоу (в том числе по количеству образов — больше ста!) не было давно.

Все это выглядело как оммаж 1970-м и конкретно иконе моды тех лет — Грейс Джонс. Некоторые наряды дословно цитировали образы исполнительницы (например, платье с «капюшоном», который делал для нее Аззедин Алайя), только были дополнены футуристичными — в духе Balmain — элементами: сумками из металлизированной кожи, чокерами с крупными камнями и объемными шарами-браслетами.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com