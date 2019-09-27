ДЛТ объявил дату ежесезонного фэшн-шоу

ДЛТ объявил дату ежесезонного модного шоу, в рамках которого будут представлены осенне-зимние новинки от разных мировых брендов. Оно пройдет 4 октября на 6 этаже универмага под креативным руководством Юлии Пелипас — директора моды украинского Vogue, чьи фэшн-съемки сразу становятся событием и попадают в мудборды специалистов во всем мире.

Юлия составила 70 образов для женщин, мужчин и детей из коллекций Dolce & Gabbana, Burberry, Balenciaga, Ralph Lauren, Gucci, Saint Laurent, Versace, Celine, Vetements, Givenchy и других марок. Некоторые из них будут дополнены ювелирными украшениями Mercury. Увидеть главные вещи этого сезона можно будет в онлайн-трансляции на сайте и в инстаграме ДЛТ. Она начнется в 20:30 по московскому времени.