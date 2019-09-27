Новая коллекция Off-White: кожаные брюки, сетчатые платья и сумки с «дырками»

Показ новой весенне-летней коллекции Off-White прошел без основателя и креативного директора бренда Вирджлила Абло. За несколько дней до начала парижской Недели моды он объявил об уходе в отпуск: «Я был очень уставшим, обратился к доктору. Он сказал, что все в порядке, но темп, в котором я живу, — постоянные перелеты и работа над несколькими проектами сразу, — когда-нибудь угробят мой организм. В течение трех следующих месяцев я буду работать из дома, а основную часть маркетинговых мероприятий с моим участием придется отменить». Вирджил не появился на конференции Forces of Fashion, открытии своей персональной выставки в Атланте и на встречах, связанных с его сотрудничеством с IKEA и Nike.