Новая коллекция Off-White: кожаные брюки, сетчатые платья и сумки с «дырками»
Показ новой весенне-летней коллекции Off-White прошел без основателя и креативного директора бренда Вирджлила Абло. За несколько дней до начала парижской Недели моды он объявил об уходе в отпуск: «Я был очень уставшим, обратился к доктору. Он сказал, что все в порядке, но темп, в котором я живу, — постоянные перелеты и работа над несколькими проектами сразу, — когда-нибудь угробят мой организм. В течение трех следующих месяцев я буду работать из дома, а основную часть маркетинговых мероприятий с моим участием придется отменить». Вирджил не появился на конференции Forces of Fashion, открытии своей персональной выставки в Атланте и на встречах, связанных с его сотрудничеством с IKEA и Nike.
Однако шоу под названием «Meteor Shower» («Метеоритный душ») состоялось — и началось с проигрывания речи первой афроамериканки, совершившей полет в космос, Мэй Кэрол Джемисон, и выхода девушки с южносуданскими корнями, признанной главной моделью 2018 года, Адут Акеч. После ее мнималистичного платья-рубашки на подуиме появились более провокационные и спорные вещи: желтые «валенки», длинные перчатки, оверсайзовые футболки и выбеленные джинсы, в которые будто бы и правда попал метеорит. Каждый из этих нарядов имел круглый разрез (иногда даже несколько!) и был стилизован такими же сумками, которые сами Off-White назвали «нефункциональными» (зато честно!).
Фото: Filippo Fior / Gorunway.com
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