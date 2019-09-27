Что покупать у российских дизайнеров в новом сезоне: советует Вероника Топычканова из 8-store
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Совладелица магазина 8-store на Новой Голландии Вероника Топычканова знает актуальный ассортимент едва ли не всех российских марок. «Собака.ru» расспросила у девушки, кто из дизайнеров пропагандирует осознанное потребление, а к кому идти за супер-технологичными вещами.
Маст-хэв. Шапка, шляпа и их сочетание: панама и шелковый платок, кепка и вязаная шапочка.
Технология. Дизайнер Ksenia Gerts работает над внедрением в одежду чипов Verisium и дополненной реальности. Посредством чипов будут вестись коммуникация с клиентами и обмен информацией по новым разработкам бренда.
Глобальная тенденция — это образы обаятельных маргиналов, уже выходящие за пределы перестройки в более глубокие слои времени. Отсюда обилие кожаных пиджаков и плащей, «казаки», многослойность, рандомность цветовых сочетаний, милитари и туристический шик — в таких комплектах, как у Ssanaya Tryapka, реально заснуть на скамейке и очнуться в семизвездочном отеле.
Аксессуар. Кольца, особенно печатки, и переводки на тело Laska.
Самая интересная марка в сфере осознанного потребления — бренд архитектора Ани Дружининой M_U_R. Она планирует шить платья из тканей советского времени, каждое будет неповторимым. Малотиражность — часть экологической концепции.
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