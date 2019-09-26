В Au Pont Rouge открылся первый корнер бренда Maje

Все парижанки считают делом национальной важности купить что-нибудь из Maje этой осенью. И дело не (только) в патриотизме: французский бренд просто превзошел себя в соотношениях «маст-хэв — коллекция» и «цена — качество». Сумки с бахромой, микс принтов, клетчатая панама, остроносые ботинки и даже плюшевый кейп-дубленка молочного цвета — дизайнер Джудит Милгром феерически рифмует богемный шик и 1970-е.

Все это можно купить в первом корнере Maje в универмаге Au Pont Rouge. Мы выбираем брючный костюм со смокинговыми лацканами (как по-нашему — шедевр!), шелковое платье крутейшего кроя (надеваем с кожаными брюками!). И внимание на аксессуары: крупные золотые серьги-пейсли носим с цепями и медальонами.