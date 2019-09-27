Одним из традиционных событий Недели моды в Милане является международная выставка женской моды Pitti Super. Здесь, в отличие от подиумных шоу, дизайнеры показывают новые коллекции специализированной публике — байерам, экспертам и журналистам. Редактор моды «Собака.ru» Алина Малютина пообщалась на выставке с брендами, которые сконцентрировались на выпуске одной вещи, и рассказывает, на кого из них стоит обратить внимание.

Alighieri Вещь: украшения из бронзы Сайт: alighieri.co.uk Еще пять лет назад основательница бренда Alighieri Рош Махтани не имела ни малейшего опыта в дизайне и уж тем более в ювелирном мастерстве. Изучая французский и итальянский язык в Оксфордском университете, она заинтересовалась историей «Божественной комедии» Данте Алигьери: многочисленные мистические реликвии, описанные автором в произведении, просто были обязаны выйти со страниц в реальный мир. Следующие два года Рош провела, общаясь со стилистами, оформляя бумаги и по ночам работая над первыми «несовершенными» изделиями из бронзы. В дебютной коллекции, вышедшей в 2014 году, их было сто — в честь каждой песни «Ада», «Чистилища» и «Рая». Спустя пять лет три главных принципа Alighieri — ручная работа, намеренная незаконченность украшений и оммажи Данте — сохраняются, однако коллекции ежесезонно меняются и растут. В них появляются кулоны с женским профилем (в честь возлюбленной поэта Беатриче Портинари), асимметричные серьги с добавлением серебра (посвящение другу Данте — композитору Казелле), а также украшения с жемчугом, ониксом и хрусталем, мужская линия и даже бра из драгоценных металлов. «Мы не про тенденции, — рассказывает Рош Махтани. — Мы, как и поэмы Данте, про честность и вечность».

Circolo 1901 Вещь: мужские и женские пиджаки Сайт: circolo1901.it Бренд Circolo 1901, основанный текстильным промышленником из Барлетты Дженнаро Дардженио, специализируется на выпуске пиджаков или, как он сам их называет, «easy jackets». Несмотря на то, что модели выглядят строгими и классическими, они выполнены из нетрадиционных для костюмов тканей — флиса, пике и хлопка с добавлением эластана. Это позволяет не носить пиджаки в химчистку, а стирать их прямо дома, в машинке. Из нее «easy jackets» появляются практически идеально выглаженными и такими же остаются после долгих перелетов в чемодане. Думаем, именно этот факт (ну, и отличная посадка, конечно) побуждает стилистов со всего мира брать пиджаки Circolo 1901 на съемки для глянца — Icon, Vanity Fair, Elle, GQ, Dazed и Grazia. «Однако мы не хотим никого ни убеждать, ни впечатлять. — комментируют представители итальянского бренда. — Мы просто делаем то, что у нас получается лучше всего».

Isole & Vulcani Вещь: минималистичные купальники Сайт: isolevulcani.com История бренда Isole & Vulkani началась еще в 1989 году с небольшой мастерской на Липарском острове Филикуди, где итальянка Даниэла Фини создавала пляжную одежду из органического хлопка. Спустя почти 25 лет нишевого производства, о котором знали только местные жители, маркой занялся ее сын Кристиан Фини и невестка Сара Гольдшмидт. Фамилия неспроста кажется вам знакомой: отец Сары — Адриано Гольдшмидт — «дедушка денима», стоявший у истоков таких брендов, как Diesel, Rivet и Gap. Поэтому неудивительно, что со временем к пляжной одежде и минималистичным купальникам из органического хлопка, которые продолжают производиться в Италии, присоединились изделия из денима, разрабатываемые на сертифицированной семейной фабрике в Китае. Также Isole & Vulkani раз в два года выпускают коллаборации с художниками: они делают муралы в магазине бренда, а после берутся за кастомизацию одежды. Так, в весенне-летнюю коллекцию марки вошли женские и детские купальники с принтами от Фламинии Веронези: художница вспомнила легенду Филикуди, изобразив мифических обнаженных женщин, которые (прямо как булгаковская Маргарита!) натирались волшебным кремом и улетали на шабаш на других островах.

Sabry Marouf Вещь: сумки в виде символов Древнего Египта Сайт: sabrymarouf.com «Eye catching» сумки от лондонского бренда Sabry Marouf (название объединяет имена сооснователей — Ахмеда Сабри и Даки Маруфа) только кажутся тяжелыми и громоздкими. На самом деле каждая модель с поверхностью из кожи или плексигласа, подкладкой из замши и ручкой из дерева весит не больше килограмма и очень удобно сидит в руке. Визуальный обман кроется и в самом внешнем виде сумок: если перевернуть их вверх дном, можно увидеть маску Тутанхамона, тельце скарабея и очертания джеда — предмета древнеегипетского культа, который использовался в ритуалах с восшествием нового монарха на престол. «Мы вдохновлены Древним Египтом на протяжении всей нашей работы, — рассказывают Ахмед и Даки, чьи сумки в этом году получили Fashion Trust Arabia Prize. — Исследовать бесконечное хранилище вдохновения и представлять вещи в совершенно новом ключе — что-то вроде долга и дани уважения нашим истокам».

MADE Вещь: украшения из подручных материалов Сайт: facebook.com/MadeRooms Украшения и предметы интерьера MADE пропитаны особым теплом и любовью. Их в небольшой армянской деревушке Дилижан создают из дерева, советских газет и полимерного клея простые домохозяйки. Бесплатно обучиться кустарным ремеслам женщинам, живущим в тяжелых условиях, в которых невозможно ни зарабатывать, ни саморазвиваться, помогла семья Наташи Халфаян, специально переехавшая в сельскую местность из Ливана. В основанный ею маленький центр приходит по 50 человек в год, часть из которых после открывает собственное дело, а другая — передает полученные навыки соседним деревням. «Бренд получил название MADE потому, что после него можно написать имя автора. Например, MADE by Marina, — объясняет Наташа. — Нам важно рассказывать историю этих женщин и вселять в них веру в себя. Показывать, что все самое необходимое на самом деле рядом. Нужно лишь оглядеться по сторонам!»