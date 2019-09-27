В коллекции «Кенгуру» появился новый российский бренд Monochrome

Московская марка Monochrome одна из первых в России запустила серию оверсайз-изделий, сделав этот формат ключевым. Худи с капюшонами, футболки и спортивные костюмы выпускаются на собственной мануфактуре бренда из натуральных тканей, а благодаря крою их можно легко подогнать «под себя».