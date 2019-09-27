В коллекции «Кенгуру» появился новый российский бренд Monochrome
Московская марка Monochrome одна из первых в России запустила серию оверсайз-изделий, сделав этот формат ключевым. Худи с капюшонами, футболки и спортивные костюмы выпускаются на собственной мануфактуре бренда из натуральных тканей, а благодаря крою их можно легко подогнать «под себя».
Поклконниками фирменного дизайна уже стали Вера Брежнева, Полина Гагарина, Рита Дакота, Катя Варнава, Павел Прилучный и группа «Серебро». Примерить новинки осенне-зимней унисекс-коллекции дети от 6 до 10 лет смогут в салонах «Кенгуру». Модельный ряд включает розовый и ванильный свитшоты, худи и спортивные брюки в мятном, сером, нюдовом, ванильном и антрацитовом оттенках.
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