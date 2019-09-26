Vetements выпустили ботильоны с «открывалкой» для бутылок на каблуке

Бренд Vetements известен коллекцией обуви с необычными каблуками — в виде зажигалок, фломастеров и даже Эйфелевых башен. Однако все они служили лишь декоративными элементами и не выполняли никаких бытовых функций: зажигалки не работали, фломастеры не рисовали, а на перевернутые башни даже было неудобно смотреть. Теперь же французская марка выпустила действительно полезную пару: на первый взгляд обычные черные ботильоны имеют каблук, которым можно открывать металлические пробки с бутылок. О предназначении новой модели можно судить по ее названию «party boots» («ботинки для вечеринки»), а об эксклюзивности — по стоимости (вариант из гладкой кожи обойдется вам в 1090 евро, а с эффектом крокодиловой кожи — в 1190 евро).

В России «party boots» пока не продаются, но их можно купить онлайн — на официальном сайте Vetements. Там же есть плюшевое пальто со знаком анархии, розовое худи с изображением пони, белая футболка с отсылкой к Курту Кобейну и леопардовое боди, переходящее в перчатки.

Напомним, в середине сентября Демна Гвасалия объявил, что покидает основанный им бренд Vetements. Он планирует сосредоточиться на развитии других проектов (дизайнер также является креативным директором дома Balenciaga), при этом Гурам Гвасалия продолжит выполнять обязанности генерального директора марки.