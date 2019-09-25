Татьяна Парфенова покажет новую коллекцию в Токио
Показ новой весенне-летней коллекции Tatyana Parfionova впервые пройдет в рамках Токийской Недели моды 14 октября — об этом «Собака.ru» рассказали представители модного дома. Коллекция получит название Black Dragonfly («Черная стрекоза»).
Напомним, в прошлом году Татьяна Парфенова показывала коллекцию в Дохе в рамках Перекрестного года культуры Катара и России. Там же состоялись презентации других отечественных брендов — Vika Gazinskaya и «Крестецкая строчка». До этого показы модного дома проходили в Париже (1996-2000), Берлине (2002), Нью-Йорке (2007), Милане (2014) и Ашхабаде (2015).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.