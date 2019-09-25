Кристиан Лакруа вернулся в большую моду — и выпустил совместную коллекцию с Дрисом ван Нотеном!

«Сегодняшний мир и политический, экономический и окружающий нас климат могут быть разделяющими, исключающими и однообразными, скудными, — написал Дрис ван Нотен перед началом показа весенне-летней коллекции. — Это заставило меня жаждать всего, что было бы максималистским, оптимистичным, ярким, инклюзивным и очаровательно экстравагантным! Как дизайнер, я обратился к максимализму парижской кутюрной сцены 80-х и 90-х годов, когда причуда могла быть выражена через ремесло и видение с живой силой. Этот период был отмечен талантом Кристиана Лакруа, с которым бы мне хотелось поработать над такой коллекцией. Сегодня мое желание сбылось...»

Французский дизайнер, который сотрудничал с Hermes, Guy Paulin, Jean Patou, в 80-х открыл собственный дом моды и создавал роскошные наряды с мехом, кружевом и пайетками (одним из самых известных стал топ с первой обложки Vogue под руководством Анны Винтур), объявил о банкротстве в 2009 году. Совместная коллекция с Дрисом ван Нотеном ознаменовала возвращение Кристиана Лакруа в большую моду: его драпированные юбки, расшитые жакеты, блузы с рукавами-буф и платья-кимоно из жаккарда встретились с цветочными принтами, которые бельгийский дизайнер традиционно «складывает» из растений из своего сада. И на удивление не противоречили друг другу, а гармонично перекликались!

Образы, которые мы наверняка увидим на красной дорожке в следующем году (хотя Дрис ван Нотен осознанно не одевает звезд и не предоставляет наряды «в аренду»), стилизовали ботильоны на высокой платформе, сандалии с цветочным рисунком и миниатюрные сумочки с окрасом тигра и зебры. Разноцветные перья, которые мы часто видим на пальто, платьях и эко-шубах Dries Van Noten, на этот раз переместились выше — на челки моделей. Одними из них стали петербурженки Алина Болотина и Юлия Павлова — теперь у них в портфолио действительно легендарный показ, а у нас в гардеробе будут исторические вещи!