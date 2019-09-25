Статистика дня: треть проданных в России кроссовок оказались подделками

Рынок продажи кроссовок в России достигает 234 млрд. рублей, 77 млрд. рублей из них приходится на нелегальный оборот — об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании по защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом BrandMonitor. Согласно статистике, основная часть поддельной продукции — 70% — реализуется в торговых центрах и на вещевых рынках, остальные продажи «фейков» происходят через интернет. Часть опрошенных покупателей — 43% — приобрели поддельные кроссовки по незнанию. В то время как четверть россиян носит их намеренно — из-за отсутствия средств на покупку оригинала.

Оригинальные кроссовки стоят в среднем 4000-5000 рублей в зависимости от бренда, площадки продажи и города, говорится в исследовании. Цена на поддельную продукцию варьируется от 2000 до 2900 рублей. По словам гендиректора и сооснователя маркетплейса Oskelly Альберта Осканова, самыми подделываемыми марками в люксовом сегменте являются Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga и Yeezy Boots. Среди спортивных брендов, по информации коммерческого директора Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян, наиболее часто копируются Adidas, Nike, Reebok и New Balance.

Напомним, ранее компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот контрафактных люксовых товаров в России превысил легальный сегмент рынка почти на 13% — 280 млрд рублей против 248 млрд рублей. Клиентки Louis Vuitton, Dior, Hermes, Celine и Gucci рассказали «Собака.ru» о том, почему несмотря на статистику люкс в стране не умрет никогда, как обезопасить себя от покупки фейковой продукции, и почему она не сможет заменить оригинал.