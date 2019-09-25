Наоми Кэмпбелл закрыла показ Saint Laurent на фоне Эйфелевой башни

Вчера в Париже прошел показ весенне-летней коллекции Saint Laurent. Креативный директор бренда Антони Ваккарелло в очередной раз не стал мелочиться и выбрал в качестве локации площадь Трокадеро, расположенную напротив Эйфелевой башни. Огни исторической постройки и прожекторы на длинном подиуме заставляли жакеты в пайетках и лакированные туфли не просто переливаться, а по-настоящему блистать!

В процессе подготовки к новому шоу дизайнер вновь исследовал архивы Ива Сен-Лорана. Так, на подиуме появились комбинезон с V-образным вырезом, напоминающий тот, что основатель бренда создал в 1968 году, версии знаменитых костюмов Le Smoking, представленные в 1966-м, а также платья с золотой вышивкой, отсылающие к «русской коллекции» 1976-го.

Помимо них — ультракороткие шорты, в которые теперь модно заправлять жакет, «обрезанные» джинсы, стилизованные босоножками с логотипом бренда, плиссированные юбки-ламе, надетые с простыми черными топами, и двубортные пиджаки будто бы с мужского плеча, в одном из которых показ закрыла неповторимая Наоми Кэмпбелл.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com