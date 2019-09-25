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40 ультрамодных ботильонов на осень

Красивая обувь на каблуке — одно из немногих, что может поднять настроение в осеннюю непогоду. «Собака.ru» нашла четыре десятка эффективных антидепрессантов — с леопардовым принтом, квадратным мысом и переливающейся брошью.  

  • Balenciaga, 75 300 рублей (ДЛТ)

  • Fendi, 64 500 рублей (Fendi)

  • Reserved, 5499 рублей (Reserved)

  • Senso, 16 500 рублей (Porta 9)

  • Pollini, 19 900 рублей (Универмаг «Московский»)

Если при покупке осенних ботинок стоит ориентироваться на модели в трекинговом стиле, то в процессе выбора ботильонов присмотритесь к вариантам «в белом». Пусть они не настолько практичные, как черные, коричневые или серые, но зато не такие скучные: Fendi предлагают вариант с задней молнией, Chloé — с резиновой подошвой, Senso — со «встроенным» носком, а петербургская марка H.I.T. — с широким голенищем.

  • Chloé, 23 908 рублей (Farfetch) 

  • Persona by Marina Rinaldi, 19 950 рублей (bosco.ru)

  • Dior, 99 900 рублей (Dior)

  • Reserved, 3499 рублей (Reserved)

  • Proenza Schouler, 78 750 рублей (Babochka)

  • Sintezia, 8900 рублей (Sintezia)

  • Senso, 14 900 рублей (Porta 9)

  • Tommy Hilfiger, 16 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Хотя в этом сезоне многим дизайнерам удается разбавить консервативность черных моделей стейтмент-акцентами: кожаные ботильоны Dior получают аристократичную брошь с рутениевым покрытием, текстильные сапоги Louis Vuitton — каблук в форме легендарного цветка Monogram, а обувь от молодой российской марки Nearly Naked (это их дебютная осенне-зимняя коллекция!) — резинки, выполненные вручную и удерживающие пару на ноге.  

  • Louis Vuitton, 74 500 рублей (Louis Vuitton)

  • Saint Laurent, 59 950 рублей (ДЛТ)

  • Dr. Martens, 15 790 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • H.I.T., 5990 рублей (toptop.ru) 

  • Chloé, 53 750 рублей (ДЛТ)

  • Vanlim, 14 000 рублей (vanlim.com)

  • Nearly Naked, 33 500 рублей (nn.shoes)

  • Valentino, 71 230 рублей (Valentino)

  • Balenciaga, 108 040 рублей (DayNight)

Интересными деталями также полны цветные модели от Alexander McQueen, Dior и масс-маркета Mango. В первом случае на мысе расположились шипы, во втором — каблуки обрели еле заметный логотип бренда, а в третьем — ботильоны получили каблук-рюмку и шнурки, что делает их похожими на обувь викторианской эпохи. Ни насыщенные оттенки, ни обилие акцентов не делают эти релизы, что говорится, «ту мач» — они аккуратно смотрятся на ноге и гармонируют почти с любым образом.  

  • Dior, 92 500 рублей (Dior)

  • 12storeez, 11 790 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Jil Sander, 50 250 рублей (Babochka)

  • Alexander McQueen, 69 950 рублей (ДЛТ)

  • Mango, 7499 рублей (ТРЦ «Галерея») 

  • H.I.T., 5990 рублей (toptop.ru)

  • Tamta Shindelishvili, 13 524 рублей (Geasy)

  • The Row, 84 600 рублей (Babochka)

  • Tommy Hilfiger, 13 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Одна из немногих пар, которая будет перетягивать внимание на себя с любой одежды, — это фольгированные ботильоны Saint Laurent (праздник, который всегда с тобой!). Бренд предлагает носить их с простыми черными джинсами и классическим двубортным жакетом, а мы — делать то же самое с обувью со змеиным и леопардовым принтом.

  • Gianvito Rossi, 86 100 рублей (ДЛТ)

  • Sportmax, 70 150 рублей (MaxMara)

  • Sophia Webster, 34 802 рублей (Farfetch) 

  • 12storeez, 8980 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Louis Vuitton, 86 000 рублей (Louis Vuitton) 

  • Mango, 8499 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Nina Zarqua, 16 560 рублей (IVA Store)

  • Pollini, 28 900 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Emporio Armani, 39 400 рублей (ТРЦ «Галерея»)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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