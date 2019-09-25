40 ультрамодных ботильонов на осень

Красивая обувь на каблуке — одно из немногих, что может поднять настроение в осеннюю непогоду. «Собака.ru» нашла четыре десятка эффективных антидепрессантов — с леопардовым принтом, квадратным мысом и переливающейся брошью.

Balenciaga, 75 300 рублей (ДЛТ)

Fendi, 64 500 рублей (Fendi)

Reserved, 5499 рублей (Reserved)

Senso, 16 500 рублей (Porta 9)

Pollini, 19 900 рублей (Универмаг «Московский»)

Если при покупке осенних ботинок стоит ориентироваться на модели в трекинговом стиле, то в процессе выбора ботильонов присмотритесь к вариантам «в белом». Пусть они не настолько практичные, как черные, коричневые или серые, но зато не такие скучные: Fendi предлагают вариант с задней молнией, Chloé — с резиновой подошвой, Senso — со «встроенным» носком, а петербургская марка H.I.T. — с широким голенищем.

Chloé, 23 908 рублей (Farfetch)

Persona by Marina Rinaldi, 19 950 рублей (bosco.ru)

Dior, 99 900 рублей (Dior)

Reserved, 3499 рублей (Reserved)

Proenza Schouler, 78 750 рублей (Babochka)

Sintezia, 8900 рублей (Sintezia)

Senso, 14 900 рублей (Porta 9)

Tommy Hilfiger, 16 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Хотя в этом сезоне многим дизайнерам удается разбавить консервативность черных моделей стейтмент-акцентами: кожаные ботильоны Dior получают аристократичную брошь с рутениевым покрытием, текстильные сапоги Louis Vuitton — каблук в форме легендарного цветка Monogram, а обувь от молодой российской марки Nearly Naked (это их дебютная осенне-зимняя коллекция!) — резинки, выполненные вручную и удерживающие пару на ноге.

Louis Vuitton, 74 500 рублей (Louis Vuitton)

Saint Laurent, 59 950 рублей (ДЛТ)

Dr. Martens, 15 790 рублей (ТРЦ «Галерея»)

H.I.T., 5990 рублей (toptop.ru)

Chloé, 53 750 рублей (ДЛТ)

Vanlim, 14 000 рублей (vanlim.com)

Nearly Naked, 33 500 рублей (nn.shoes)

Valentino, 71 230 рублей (Valentino)

Balenciaga, 108 040 рублей (DayNight)

Интересными деталями также полны цветные модели от Alexander McQueen, Dior и масс-маркета Mango. В первом случае на мысе расположились шипы, во втором — каблуки обрели еле заметный логотип бренда, а в третьем — ботильоны получили каблук-рюмку и шнурки, что делает их похожими на обувь викторианской эпохи. Ни насыщенные оттенки, ни обилие акцентов не делают эти релизы, что говорится, «ту мач» — они аккуратно смотрятся на ноге и гармонируют почти с любым образом.

Dior, 92 500 рублей (Dior)

12storeez, 11 790 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Jil Sander, 50 250 рублей (Babochka)

Alexander McQueen, 69 950 рублей (ДЛТ)

Mango, 7499 рублей (ТРЦ «Галерея»)

H.I.T., 5990 рублей (toptop.ru)

Tamta Shindelishvili, 13 524 рублей (Geasy)

The Row, 84 600 рублей (Babochka)

Tommy Hilfiger, 13 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Одна из немногих пар, которая будет перетягивать внимание на себя с любой одежды, — это фольгированные ботильоны Saint Laurent (праздник, который всегда с тобой!). Бренд предлагает носить их с простыми черными джинсами и классическим двубортным жакетом, а мы — делать то же самое с обувью со змеиным и леопардовым принтом.