40 ультрамодных ботильонов на осень
Красивая обувь на каблуке — одно из немногих, что может поднять настроение в осеннюю непогоду. «Собака.ru» нашла четыре десятка эффективных антидепрессантов — с леопардовым принтом, квадратным мысом и переливающейся брошью.
Если при покупке осенних ботинок стоит ориентироваться на модели в трекинговом стиле, то в процессе выбора ботильонов присмотритесь к вариантам «в белом». Пусть они не настолько практичные, как черные, коричневые или серые, но зато не такие скучные: Fendi предлагают вариант с задней молнией, Chloé — с резиновой подошвой, Senso — со «встроенным» носком, а петербургская марка H.I.T. — с широким голенищем.
-
Chloé, 23 908 рублей (Farfetch)
-
Persona by Marina Rinaldi, 19 950 рублей (bosco.ru)
-
Dior, 99 900 рублей (Dior)
-
Reserved, 3499 рублей (Reserved)
-
Proenza Schouler, 78 750 рублей (Babochka)
-
Sintezia, 8900 рублей (Sintezia)
-
Senso, 14 900 рублей (Porta 9)
-
Tommy Hilfiger, 16 990 рублей (Tommy Hilfiger)
Хотя в этом сезоне многим дизайнерам удается разбавить консервативность черных моделей стейтмент-акцентами: кожаные ботильоны Dior получают аристократичную брошь с рутениевым покрытием, текстильные сапоги Louis Vuitton — каблук в форме легендарного цветка Monogram, а обувь от молодой российской марки Nearly Naked (это их дебютная осенне-зимняя коллекция!) — резинки, выполненные вручную и удерживающие пару на ноге.
-
Louis Vuitton, 74 500 рублей (Louis Vuitton)
-
Saint Laurent, 59 950 рублей (ДЛТ)
-
Dr. Martens, 15 790 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
H.I.T., 5990 рублей (toptop.ru)
-
Chloé, 53 750 рублей (ДЛТ)
-
Vanlim, 14 000 рублей (vanlim.com)
-
Nearly Naked, 33 500 рублей (nn.shoes)
-
Valentino, 71 230 рублей (Valentino)
-
Balenciaga, 108 040 рублей (DayNight)
Интересными деталями также полны цветные модели от Alexander McQueen, Dior и масс-маркета Mango. В первом случае на мысе расположились шипы, во втором — каблуки обрели еле заметный логотип бренда, а в третьем — ботильоны получили каблук-рюмку и шнурки, что делает их похожими на обувь викторианской эпохи. Ни насыщенные оттенки, ни обилие акцентов не делают эти релизы, что говорится, «ту мач» — они аккуратно смотрятся на ноге и гармонируют почти с любым образом.
-
Dior, 92 500 рублей (Dior)
-
12storeez, 11 790 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Jil Sander, 50 250 рублей (Babochka)
-
Alexander McQueen, 69 950 рублей (ДЛТ)
-
Mango, 7499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
H.I.T., 5990 рублей (toptop.ru)
-
Tamta Shindelishvili, 13 524 рублей (Geasy)
-
The Row, 84 600 рублей (Babochka)
-
Tommy Hilfiger, 13 990 рублей (Tommy Hilfiger)
Одна из немногих пар, которая будет перетягивать внимание на себя с любой одежды, — это фольгированные ботильоны Saint Laurent (праздник, который всегда с тобой!). Бренд предлагает носить их с простыми черными джинсами и классическим двубортным жакетом, а мы — делать то же самое с обувью со змеиным и леопардовым принтом.
-
Gianvito Rossi, 86 100 рублей (ДЛТ)
-
Sportmax, 70 150 рублей (MaxMara)
-
Sophia Webster, 34 802 рублей (Farfetch)
-
12storeez, 8980 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Louis Vuitton, 86 000 рублей (Louis Vuitton)
-
Mango, 8499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Nina Zarqua, 16 560 рублей (IVA Store)
-
Pollini, 28 900 рублей (Универмаг «Московский»)
-
Emporio Armani, 39 400 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.