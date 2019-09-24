Dior показали новую весенне-летнюю коллекцию, на этот раз посвященную младшей сестре Кристиана Диора — Катрин. Участница французского Сопротивления, арестованная в 1944 году и подвернутая страшным пыткам в немецком концлагере, после своего освобождения стала заниматься садоводством и была очень близка с дизайнером. Именно ей Кристиан посвятил духи Miss Dior и именно она собрала его архивы для открытия музея в Гранвиле.

О семье Кристиана Диора креативный директор Мария Грация Кьюри рассказывает на подиуме не впервые. В своей первой кутюрной коллекции для французского бренда она переосмыслила платье Miss Dior, добавив к нему вышивки луговых цветов по образцам из того самого нормандского музея. Теперь же дизайнер искала вдохновение в архивах Сада растений Национального музея естественной истории в Париже и нанесла придуманные рисунки не только на романтичные платья, но и на костюмы свободного кроя, кружевные бралетты, кашемировые свитеры и белоснежные пальто.

Многие вещи дополняли плетеные панамы, надетые на две косички, а также сетчатые перчатки и каучуковые сапоги. Именно в таком образе удобнее работать в цветочном саду, который к показу, кстати, тоже прилагался. По периметру ипподрома Longchamp, над сценографией которого работала студия ландшафтного дизайна Atelier Coloco, были расставлены 164 дерева — после весенне-летнего шоу их, по словам представителей Dior, высадят в разных районах Парижа.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com