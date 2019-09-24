Видео: как создавалось платье Паулины Андреевой для свадьбы с Федором Бондарчуком

Основатели московского бренда Maison Bohemique Андрей Шилков и Артем Низов показали процесс создания свадебного платья для Паулины Андреевой. Напомним, актриса (трижды кавер-герл журнала «Собака.ru»!) вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука 17 сентября в Петербурге. Закрытая церемония (настолько, что гостей попросили отложить телефоны и не выкладывать фото в социальные сети!) прошла в Юсуповском дворце, а банкет — в Доме Беггровых. Журналистам, которые весь день караулили молодоженов у дверей исторических зданий, так и не удалось увидеть невесту. Она показала свадебный образ лишь спустя сутки в своем Instagram.

По словам Андрея и Артема, в основу дизайна ручной вышивки, силуэта мантии-кейпа и самого платья легли архитектура, лепнина и имперский стиль. «В свадебном платье мы решили выразить качества, характеризующие Паулину. Сила, аристократичность и элегантность — все это о ней», — рассказали они. Ранее бренд Maison Bohemique одевал Паулину Андрееву на международные кинофестивали — например, на «Кинотавр» в 2016 году, где она впервые появилась вместе с Федором.