Incanto выпустили коллекцию чулок и колготок, которые помогут носить платья осенью (и не мерзнуть!)
Кто сказал, что осень — не время для платьев, юбок и боди? Итальянская марка Incanto представила чулочно-носочную коллекцию, которая поможет отлично выглядеть и не мерзнуть в них осенью и зимой. Это модели в мелкую сетку, с леопардовым принтом, с изображением звездочек и с рисунком в виде черной пантеры — такие акценты бренд использует в своей линейке впервые!
Чулки, носки и колготки разной плотности и цветов уже продаются во всех фирменных бутиках Incanto (например, в ТРЦ «Галерея», ТК «Питер Радуга», ТРК «Европолис», МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко — полный список можно посмотреть здесь). Одна пара из новой коллекции обойдется вам в 699 рублей.
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