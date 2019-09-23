Incanto выпустили коллекцию чулок и колготок, которые помогут носить платья осенью (и не мерзнуть!)

Кто сказал, что осень — не время для платьев, юбок и боди? Итальянская марка Incanto представила чулочно-носочную коллекцию, которая поможет отлично выглядеть и не мерзнуть в них осенью и зимой. Это модели в мелкую сетку, с леопардовым принтом, с изображением звездочек и с рисунком в виде черной пантеры — такие акценты бренд использует в своей линейке впервые!