Facebook запускает сервис Fashion++ — он будет подсказывать пользователям, как (не) нужно одеваться

Facebook анонсировали запуск сервиса Fashion++, который поможет пользователям с выбором одежды. Искусственный интеллект, анализирующий фотографии из модных журналов, расскажет, как улучшить существующий образ — заправить рубашку, убрать аксессуар или поменять юбку на брюки. «Все эти простые опции помогут вам сэкономить на покупках и приобретать меньше вещей», — пишут в официальном блоге компании.

В отличие от других приложений по подбору одежды (например, российской онлайн-площадки Mark.Moda, в которой — по принципу игры в куклы — можно нарядить модель в подиумные новинки, а после купить созданный образ в интернет-магазине) Fashion ++ не связан со сторонними сервисами. Одна из его создателей Кристен Грауман подчеркивает, что это — «чисто исследовательский проект», призванный упростить жизнь пользователям.