Новая коллекция Gucci: униформа, БДСМ, сумки в виде крысиных голов и траволатор вместо подиума

После экскурсии на кладбище и в хирургическое отделение Алессандро Микеле привел друзей и клиентов Gucci в медицинскую лабораторию. В центре зала с белыми креслами расположился траволатор, на котором и появлялись модели в новинках из весенне-летней коллекции (ранее такой прием использовал Ким Джонс в Dior). Хотя первые несколько образов едва ли напоминали те, которые мы привыкли видеть у Gucci: это белые хлопковые платья, рубашки и брюки, отсылающие к униформе подопытных и врачей.

Когда на движущемся подиуме появились девушки и парни в более яркой (и присущей стилистике бренда) одежде, тема показа обрисовалась полностью. Стайлинг платью ядерно-зеленого цвета, рубашке из полупрозрачной ткани и костюму в мелкий горох делали сумки в виде крысиных голов и перчатки с футлярами из-под косметики. «Это история об униформе, утилитарной одежде и "нормативном" платье, продиктованном обществом и теми, кто его контролирует», — заявил на бэкстейдже креативный директор Gucci.

К этим категориям дизайнер относит кружевную комбинацию с высоким разрезом, стиль которой не уравновешивается более закрытыми вещами (например, однотонной рубашкой или минималистичным пальто), а еще больше утрируется (аксессуарами в виде чокера, плетки и лакированных длинных перчаток). Так же Микеле поступает и с форменной одеждой: оверсайзовые куртки, которые можно увидеть, например, на сотрудниках аэропортов или служб доставки, идут вместе с конвенциональным полосатым галстуком, белой сорочкой, однотонной бейсболкой и сумкой-планшетом. Наш внешний вид на самом деле диктует не мода, а общество, будто бы ставя над нами различные эксперименты. Сойти с конвейера (в интерпретации Gucci — с траволатора) удается немногим — намекает Алессандро Микеле.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com