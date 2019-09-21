Новая коллекция Salvatore Ferragamo: кожаные комбинезоны, пальто с открытой спиной и рубашки с изображением Нептуна

Пол Эндрю представил весенне-летнюю женскую коллекцию для Salvatore Ferragamo, выбрав в качестве локации исторический монумент Милана — Rotonda della Besana. С конца 17 века здесь хоронили местных жителей, а в 18-м — вели раскопки и возводили портик, в котором сегодня и разместились гости шоу.

Креативный директор бренда показал им асимметричные пальто с полуоткрытой спиной, кожаные брюки с завышенной талией, трикотажные платья с декольте на шнуровке, минималистичные комбинезоны свободного кроя, а также банданы с козырьками, ожерелья из плексигласа и новую вариацию лодочек с бантом Vara. Декоративный элемент, который дочь Сальваторе Феррагамо придумала еще в 1978 году, теперь сделан не из металла, а из кожи, и «сидит» на остром обувном носу.

Бант Vara — не единственный исторический элемент марки, с которым в новом сезоне работает Пол Эндрю. Нептун с флорентийского фонтана, реставрацию которого профинансировали Salvatore Ferragamo, появился в качестве принта сначала на мужских рубашках (в коллекции, показанной на Pitti Uomo в июне этого года), а теперь и на женских платьях-комбинациях, брюках на кулиске и микроскопических плавках — perfect match!

Фото: архивы пресс-службы