От «Арлекина» до «Авиньонских девиц»: Moschino посвятили коллекцию Пабло Пикассо

Поэкспериментировав с фломастером, который «разрисовал» платья, шляпы и даже капроновые колготки в коллекции Moschino весна-лето 2019, креативный директор Джереми Скотт замахнулся на кисти и краски. На это гостям его нового показа в Милане намекнули еще в процессе раздачи пригласительных — они были сделаны в виде палитры для смешивания цветов и кисти с названием бренда.

Само шоу выглядело как выставка картин Пабло Пикассо: Moschino перенесли его «Авиньонских девиц», «Арлекина», «Девушку с мандолиной», «Девушку перед зеркалом» и даже эскизы декораций для балета «Квадро фламенко» на одежду, вручную нарисовав принты перед их оцифровкой. Об этом Джереми Скотт рассказал на бэкстейдже показа в окружении своих муз (ведь они должны быть у каждого художника!): Ирины Шейк, Стеллы Максвелл, Аду Акеш, Алеси Кафельниковой, Кайи Гербер, Беллы и Джиджи Хадид, которая закрыла шоу в свадебном платье.

Стайлинг нарядам-картинам делали клатч в виде руки гипертрофированных размеров, ожерелье-цепь с изображением быков и треуголка, как у испанских матадоров 18 века. Вот уж не знаем, каким будет дресс-код следующего Met Gala, но все образы из коллекции отлично бы вписались тему «кэмп»!

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com