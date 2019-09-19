Новая коллекция Bottega Veneta: сетчатые платья, джинсовые костюмы и плетеные тапочки, надетые на носки

В Милане прошел показ Bottega Veneta, который с приходом креативного директора Дэниела Ли стал одним из центральных событий Недели моды. Преемник идей Фиби Файло не только делает минималистичную, но при этом сексуальную одежду, за которую мы любили «старый» Celine, но и добавляет к ней аксессуары с плетением intrecciato — фирменного для итальянского бренда.

Оно украшает гигантские баулы наперевес, с одной из которых на подиум вышла Ирина Шейк, сандалии лавандового оттенка, стилизовавшие однотонное платье-рубашку, и мягкие (будто бы домашние) тапочки-мюли, надетые прямо на длинные мужские носки. Однако теперь за право называться суперхитом весенне-летнего сезона с плетеными сумками и обувью борются туфли из квадратных зеркальных пайеток. Их не только можно носить с джинсовым костюмом, как из каталогов тридцатилетней давности, и тренчем, который будет актуален дольше пары сезонов, но и использовать как поверхность для создания селфи. Bottega Veneta запускают новый флешмоб!