Новая коллекция Prada: серьги-ракушки, сумки-корзинки и отсылки к Уэсу Андерсону

Что мы будем носить после пухлых ободков Prada? «Деформированные» панамки со змеиным принтом! В Fondazione Prada прошел показ весенне-летней коллекции итальянского бренда, тем самым ознаменовав начало Недели моды в Милане. Одним из главных ее событий (помимо шоу мировых марок, конечно же) станет выставка под руководством режиссера Уэса Андерсона и художницы по костюмам Джуман Малуф, которая ранее прошла в Музее истории искусств в Вене, а теперь переместилась в арт-пространство, открытое Prada. Именно поэтому многие элементы в показе — от макияжа моделей до кислотных цветов — напоминали сюрреалистичные сюжеты (и даже героев!) маэстро.

В остальном креативный директор Миучча Прада цитировала в коллекции саму же себя: просвечивающиеся поло, однотонные платья и костюмы приглушенных оттенков будто бы списаны с показов дизайнера середины 1990-х годов. Стейтмент-обрамлением служили сережки-ракушки, открытые сандалии, платья с изображением тропических растений и сумки-корзины (в которые при желании можно насыпать лед!), напоминающие нам о том, что лето не так далеко, как кажется.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com