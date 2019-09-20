В Au Pont Rouge возвращаются легендарные кроссовки Adidas Ozweego
Новые Adidas Ozweego больше всего напоминают третью версию винтажных кроссовок, созданных в 1998 году. Дизайнеры почти полностью обновили силуэт, сохранив при этом узнаваемую эстетику. Верх обуви сочетает сетчатую ткань и замшу со светоотражающими вставками, внутренняя отделка выполнена из мягкого текстиля. Подошва сделана из легкого пеноматериала EVA с амортизацией adiPRENE под пяткой и adiPRENE+ в мыске. Кроссовки в двух расцветках можно найти в универмаге или на сайте Au Pont Rouge.
Модная молодежь 1990-х в носила беговые кроссовки Adidas Ozweego как повседневную обувь. С тех пор популярную модель перевыпускали еще несколько раз, добавляя детали. Среди ее поклонников Кайли Дженнер и пятилетний Джордан из комедии «Большой папа» 1999 года.
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Кайли Дженнер
Универмаг Au Pont Rouge, Наб. реки Мойки, 73, aupontrouge.ru
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