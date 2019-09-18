В Петербург приехала совместная коллекция Tommy Hilfiger и автогонщика Льюиса Хэмилтона
Tommy Hilfiger представили третью совместную коллекцию с автогонщиком, пилотом команды Mercedes AMG Petronas Motorsport, пятикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном — и ее выхода не нужно ждать целый сезон! Американский бренд работает по системе see now, buy now, а значит, отправляет вещи в свои магазины сразу же после презентации (а иногда и параллельно ей!). На этот раз коллаборация была показана в Милане, в исторических залах Società del Giardino, которые были выбраны неслучайно. «Архитектура Милана, сочетающаяся с молодой и динамичной энергией города, повлияла на наше сотрудничество с Льюисом в этом сезоне», — рассказал Томми Хилфигер. «Этот сезон посвящен столкновению разных миров — классики, американской спортивной одежды и моего современного уличного стиля», — продолжил Льюис Хэмилтон.
В коллекцию вошли двусторонний пуховик с органическим хлопком, однобортное пальто из верблюжьей шерсти, оранжевая рубашка в шотландскую клетку, спортивный костюм в университетском стиле, а также блестящие брюки-чинос из твила и флисовая куртка-бомбер цвета каберне. Примерить и купить их (а дальше сесть в спорткар, рассекая Невский!) можно в обновленном магазине Tommy Hilfiger в ТЦ «Мега Дыбенко» — еще более просторном, атмосферном и стильном, чем раньше!
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