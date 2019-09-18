50 теплых (и очень красивых!) пальто из городских магазинов

«Никакого вам бабьего лета», — как бы говорит нам погода в Петербурге, резко меняя 22 градуса тепла на нешуточную осеннюю прохладу. «Собака.ru» экстренно выехала в городские магазины и нашла в них пилюли, которые (в прямом смысле слова!) смягчат эмоции от температурных перепадов. Пальто из кашемира, шерсти и с дополнением шелка — по ценам от 6499 до 497 100 рублей.

Женское пальто Terekhov, 69 000 рублей (Babochka)

Женское пальто Marina Rinaldi, 100 350 рублей (Marina Rinaldi)

Женское пальто Alexander McQueen, 370 000 рублей (ДЛТ)

Женское пальто Calvin Klein, 33 890 рублей (ТРК «Гранд Каньон»)

Мужское пальто Uniqlo U, 12 999 рублей (UNIQLO)

Женское пальто Natalya Derbyshire, 38 900 рублей (Subbota Showroom)

Самые классные из них — те, в которых можно чувствовать себя, как дома: у Dries Van Noten и российской марки 12storeez они напоминают стеганые одеяла, а у Tommy Hilfiger, Helmut Lang и Max&Co. — настоящие махровые халаты. Зная, что на столе тебя ждет вкусный завтрак, а в гардеробе — красивое пальто, гораздо проще вылезать из теплой кровати (даже в семь утра понедельника!).

Женское пальто Akhmadulliuna Dreams, 19 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Женское пальто Tommy Hilfiger, 37 990 рублей (Универмаг «Московский»)

Мужское пальто Balenciaga, 178 000 рублей (ДЛТ)

Женское пальто MAX&Co., 33 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Женское пальто osome2some, 20 600 рублей (osome2some)

Мужское пальто Strellson, 43 890 pублей (Strellson)

Мужское пальто Reserved, 6999 рублей (Reserved)

Женское пальто BOSS, 71 500 рублей (Babochka)

Женское пальто Helmut Lang, 53 750 рублей (Au Pont Rouge)

Женское пальто Guess, 16 900 рублей (Универмаг «Московский»)

Пальто для девочки Dolce & Gabbana, 43 000 рублей («Кенгуру»)

У других подиумных марок — Alexander McQueen, Ermanno Scervino и Bottega Veneta — комфорт всегда идет в ногу с тенденциями. Первый предлагает кожаное пальто приглушенно-красного цвета, которое будет отлично смотреться вместе с гранжевыми ботинками, второй — шерстяную модель с камуфляжным окрасом, под которую стоит выбрать минималистичный аксессуар, а третий — удлиненный вариант леопардовой расцветки — едва ли не единственную яркую вещь в коллекциях Дэниела Ли.

Женское пальто Escada, 99 900 рублей (Escada)

Женское пальто Tommy X Zendaya, 46 990 pублей (Tommy Hilfiger)

Женское пальто Laurel, 68 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

Женское пальто Marc Jacobs, 142 000 рублей (ДЛТ)

Мужское пальто Uniqlo U, 9999 рублей (UNIQLO)

Женское пальто Off-White, 277 200 рублей (Babochka)

Женское пальто Weekend Max Mara, 64 850 рублей (Max Mara)

Женское пальто I Am Studio, 24 700 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Пальто для мальчика Dolce & Gabbana, 43 000 рублей («Кенгуру»)

Женское пальто Louis Vuitton, 400 100 рублей (Louis Vuitton)

Женское пальто Bottega Veneta, 215 500 рублей (ДЛТ)

Еще один суперхит сезона, на который в Петербурге осмелятся немногие, это архитектурное белое пальто. Его можно найти в ассортименте брендов Escada (с позолоченными пуговицами), Off-White (с брендированными нашивками), osome2some (с завязками на талии) и Marina Rinaldi (свободного силуэта). Но если соберетесь инвестировать именно в них, то занесите в план многократные расходы на химчистки, а в список «запрещенки» — не гулять рядом с потоком машин.

Женское пальто Dries Van Noten, 143 500 рублей (ДЛТ)

Женское пальто Ola Ola, 29 500 рублей (Ola Ola Store)

Женское пальто I Am Studio, 24 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Женское пальто 12storeez, 17 980 рублей (12storeez)

Женское пальто Laurel, 73 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

Мужское пальто Reserved, 6499 рублей (Reserved)

Женское пальто Ermanno Scervino, 228 350 рублей (Ermanno Scervino)

Женское пальто Belka, 30 190 рублей (Artplay)

Мужское пальто Tommy Hilfiger, 32 990 pублей (Tommy Hilfiger)

Женское пальто Marina Rinaldi, 101 650 рублей (Marina Rinaldi)

Женское пальто Jil Sander, 497 100 рублей (Babochka)

Чтобы не вкладывать в борьбу с холодом и фэшн-фиаско всю месячную зарплату, советуем присмотреться к коллекциям Reserved, Guess, Uniqlo U и петербургской марки Krakatau. За 18 000 рублей — а это сравнительно немного для сегмента верхней одежды — последние предложат пальто со съемным капюшоном, десятком вместительных карманов, влагоотталкивающей пропиткой и внутренним отстегивающимся бомбером, который можно использовать как самостоятельный предмет!