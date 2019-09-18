50 теплых (и очень красивых!) пальто из городских магазинов
«Никакого вам бабьего лета», — как бы говорит нам погода в Петербурге, резко меняя 22 градуса тепла на нешуточную осеннюю прохладу. «Собака.ru» экстренно выехала в городские магазины и нашла в них пилюли, которые (в прямом смысле слова!) смягчат эмоции от температурных перепадов. Пальто из кашемира, шерсти и с дополнением шелка — по ценам от 6499 до 497 100 рублей.
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Женское пальто Terekhov, 69 000 рублей (Babochka)
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Женское пальто Marina Rinaldi, 100 350 рублей (Marina Rinaldi)
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Женское пальто Alexander McQueen, 370 000 рублей (ДЛТ)
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Женское пальто Calvin Klein, 33 890 рублей (ТРК «Гранд Каньон»)
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Мужское пальто Uniqlo U, 12 999 рублей (UNIQLO)
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Женское пальто Natalya Derbyshire, 38 900 рублей (Subbota Showroom)
Самые классные из них — те, в которых можно чувствовать себя, как дома: у Dries Van Noten и российской марки 12storeez они напоминают стеганые одеяла, а у Tommy Hilfiger, Helmut Lang и Max&Co. — настоящие махровые халаты. Зная, что на столе тебя ждет вкусный завтрак, а в гардеробе — красивое пальто, гораздо проще вылезать из теплой кровати (даже в семь утра понедельника!).
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Женское пальто Akhmadulliuna Dreams, 19 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женское пальто Tommy Hilfiger, 37 990 рублей (Универмаг «Московский»)
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Мужское пальто Balenciaga, 178 000 рублей (ДЛТ)
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Женское пальто MAX&Co., 33 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женское пальто osome2some, 20 600 рублей (osome2some)
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Мужское пальто Strellson, 43 890 pублей (Strellson)
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Мужское пальто Reserved, 6999 рублей (Reserved)
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Женское пальто BOSS, 71 500 рублей (Babochka)
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Женское пальто Helmut Lang, 53 750 рублей (Au Pont Rouge)
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Женское пальто Guess, 16 900 рублей (Универмаг «Московский»)
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Пальто для девочки Dolce & Gabbana, 43 000 рублей («Кенгуру»)
У других подиумных марок — Alexander McQueen, Ermanno Scervino и Bottega Veneta — комфорт всегда идет в ногу с тенденциями. Первый предлагает кожаное пальто приглушенно-красного цвета, которое будет отлично смотреться вместе с гранжевыми ботинками, второй — шерстяную модель с камуфляжным окрасом, под которую стоит выбрать минималистичный аксессуар, а третий — удлиненный вариант леопардовой расцветки — едва ли не единственную яркую вещь в коллекциях Дэниела Ли.
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Женское пальто Escada, 99 900 рублей (Escada)
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Женское пальто Tommy X Zendaya, 46 990 pублей (Tommy Hilfiger)
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Женское пальто Laurel, 68 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Женское пальто Marc Jacobs, 142 000 рублей (ДЛТ)
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Мужское пальто Uniqlo U, 9999 рублей (UNIQLO)
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Женское пальто Off-White, 277 200 рублей (Babochka)
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Женское пальто Weekend Max Mara, 64 850 рублей (Max Mara)
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Женское пальто I Am Studio, 24 700 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Пальто для мальчика Dolce & Gabbana, 43 000 рублей («Кенгуру»)
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Женское пальто Louis Vuitton, 400 100 рублей (Louis Vuitton)
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Женское пальто Bottega Veneta, 215 500 рублей (ДЛТ)
Еще один суперхит сезона, на который в Петербурге осмелятся немногие, это архитектурное белое пальто. Его можно найти в ассортименте брендов Escada (с позолоченными пуговицами), Off-White (с брендированными нашивками), osome2some (с завязками на талии) и Marina Rinaldi (свободного силуэта). Но если соберетесь инвестировать именно в них, то занесите в план многократные расходы на химчистки, а в список «запрещенки» — не гулять рядом с потоком машин.
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Женское пальто Dries Van Noten, 143 500 рублей (ДЛТ)
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Женское пальто Ola Ola, 29 500 рублей (Ola Ola Store)
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Женское пальто I Am Studio, 24 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женское пальто 12storeez, 17 980 рублей (12storeez)
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Женское пальто Laurel, 73 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Мужское пальто Reserved, 6499 рублей (Reserved)
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Женское пальто Ermanno Scervino, 228 350 рублей (Ermanno Scervino)
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Женское пальто Belka, 30 190 рублей (Artplay)
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Мужское пальто Tommy Hilfiger, 32 990 pублей (Tommy Hilfiger)
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Женское пальто Marina Rinaldi, 101 650 рублей (Marina Rinaldi)
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Женское пальто Jil Sander, 497 100 рублей (Babochka)
Чтобы не вкладывать в борьбу с холодом и фэшн-фиаско всю месячную зарплату, советуем присмотреться к коллекциям Reserved, Guess, Uniqlo U и петербургской марки Krakatau. За 18 000 рублей — а это сравнительно немного для сегмента верхней одежды — последние предложат пальто со съемным капюшоном, десятком вместительных карманов, влагоотталкивающей пропиткой и внутренним отстегивающимся бомбером, который можно использовать как самостоятельный предмет!
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Женское пальто Stella McCartney, 172 500 рублей (Babochka)
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Женское пальто MAX&Co., 32 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женское пальто Uniqlo U, 9999 рублей (UNIQLO)
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Женское пальто osome2some, 30 400 рублей (osome2some)
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Женское пальто Pompa, 20 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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Женское пальто Marc Cain, 40 180 рублей (Marc Cain)
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Женское пальто Unifarios, 24 000 рублей (8-store)
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Мужское пальто Emporio Armani, 89 500 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женское пальто Alexander Wang, 77 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Пальто для девочки Chloé, 43 000 рублей («Кенгуру»)
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Мужское пальто Krakatau, 17 990 рублей (Krakatau)
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