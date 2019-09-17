Петербургский бренд Krakatau выпустил куртку с утеплителем на основе графена — материала, отмеченного Нобелевской премией (да-да!)

Бренд верхней одежды Krakatau появился в Петербурге 20 лет назад: за это время его создатели успели перебраться в Шанхай, открыть магазины в двух столицах, а также показать свои коллекции на международной выставке Pitti Uomo. Там куртки, парки, пуховики и пальто Krakatau с любопытством разглядывают байеры со всего мира, а некоторые гости корнера даже пытаются разузнать секреты используемых технологий. И это неудивительно: каждый элемент изделий бренда создан не просто так и работает на покупателя. Например, в рукаве куртки из новой осенне-зимней коллекции, презентованной в Петербурге на этих выходных, спрятан небольшой (и сперва даже незаметный!) карман, в который можно положить «Подорожник» или любую другую smart-карту. А капюшон парки в мужской и женской линии (она появилась у бренда всего два года назад) имеет специальную проволоку, позволяющую трансформировать край в козырек или заслон от беспощадного ветра.

Некоторые модели Krakatau кочуют из сезона в сезон, получая новые элементы или модернизируя старые, а также демонстрируя эффективность обратной связи между брендом и покупателем. Так, внутренние карманы в обновленных парках стали более вместительными (планшет вы туда не положите, а вот iPhone XS Max — вполне) и получили специальную прозрачную подкладку, через которую можно пользоваться телефоном. Кроме того, многие куртки имеют съемные капюшоны, тонкие светоотражающие полосы, внутренние отстегивающиеся жилеты, которые можно использовать как самостоятельные предметы гардероба, и эластичные стропы, за которые вещь можно повесить на спине как рюкзак.

Также в коллекциях Krakarau есть и совершенно новые экземпляры, как, например, куртка с утеплителем на основе графена — самого тонкого и прочного материала из когда-либо обнаруженных. За работу с ним наши соотечественники, сотрудники Манчестерского университета Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году получили Нобелевскую премию, а спустя несколько лет другие инноваторы придумали, как его можно использовать в производстве одежды. По сравнению с другими утеплителями, графеновый быстрее нагревается и медленее теряет тепло (это Krakatau демонстрировали при помощи специальных устройств на своей презентации), что делает такую куртку совершенно незаменимой для прогулок по замерзшей Фонтанке. Стоит она 23 990 рублей, в то время как цена на другие модели из осенне-зимней коллекции варьируется от 16 790 до 27 990 рублей. Все они уже продаются на сайте бренда, а также в магазине на Загородном проспекте, 9.