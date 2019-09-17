Calvin Klein Jeans открыли магазин в ТРЦ «Галерея» после редизайна

С уходом Рафа Симонса из Calvin Klein, меняется не только концепция бренда (теперь он не представляет коллекции на Неделе моды и выпускает преимущественно джинсы и нижнее белье), но и его магазины. Так, пространство Calvin Klein Jeans в ТРЦ «Галерея» получило новый минималистичный дизайн: джинсовые куртки, плиссированные юбки и парки с био-наполнителем Sorona (пух сохраняет тепло даже в 35-градусный мороз, а также отличается легкостью, мягкостью и влагостойкостью!) представлены на фоне бетонных стен и окружены коврами красного и синего цвета. Они символизируют американский флаг — один из часто повторяющихся элементов на одежде бренда.