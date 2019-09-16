Агнесс Дейн, Ирина Шейк, Алеся Кафельникова и Кендалл Дженнер (теперь блондинка!) приняли участие в новом показе Burberry

Если у креативного директора Louis Vuitton Николя Гескьера ретрофутуризм — это смесь викторианских платьев и свитшотов с изображением космических кораблей, то у дизайнера Burberry Рикардо Тиши — это синтез классических кодов полуторавекового бренда и форм, которые раньше в его контексте было невозможно представить. С приходом Рикардо у Burberry изменился логотип, появилась монограмма (и даже посвященная ей отдельная линия), а теперь практически исчезла фирменная клетка. Образы стали более монохромными и минималистичными, а клетка если и появляется в качестве принта на одежде, то уже в совершенно других размерах и цветах (обратите внимание на рубашки, торчащие из-под футболок, и мини-юбки на кулисках).

Кружевные платья с рюшами здесь украшены фотопринтами с изображением лебедей, головные уборы, как из сериала «Рассказ служанки» (похожие были в коллекции Louis Vuitton сезона весна-лето 2019), стилизуют оверсайзовые футболки, а платья с рисунками, напоминающими набивки старинных ширм, дополнены остроносыми кожаными туфлями. Однако о встрече прошлого с будущим Рикардо Тиши говорит не только через одежду, но и через девушек, которые представляли ее на подиуме. Одной из них стала модель суданского происхождения Угбад Абди, которая вышла в костюме-тройке и хиджабе.

Угбад уже не в первый раз участвует в шоу Рикардо Тиши, как и его музы Ирина Шейк, Рианна ван Ромпей, Джиджи и Белла Хадид и Кендалл Дженнер, которая на этой Неделе моды перекрасилась в блондинку. А вот 36-летняя Агнесс Дейн — звезда рекламных кампаний Burberry нулевых годов — представляла коллекцию дизайнера впервые. Еще одной неожиданной участницей показа стала дочь теннисиста Евгения Кафельникова и бывшая девушка Фараона Алеся, подписавшая контракт с агентством IMG, а вместе с ним — и эксклюзив Burberry.

Фото: vogue.com