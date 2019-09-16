Новая коллекция JW Anderson: платья с чернильными кляксами, сумки в виде кепок и ремни, напоминающие колье

В Лондоне прошел показ весенне-летней коллекции Джонатана Андерсона. На этот раз дизайнер, известный широкой публике коллаборациями с японским брендом UNIQLO, украсил подиум аквариумами с детскими игрушками, придуманными канадской художницей Лиз Магор. Ее фишка — использовать в работе подручные материалы (бумагу, сигареты, кирпичи, конфеты, жевательные резинки и целлофановые пакеты) — отразилась и в показанной коллекции. На однотонных платьях, драпированных на манер греческой тоги, «повисли» бюстье, будто сплетенные из веревок, цветы, хаотично сложенные из пайеток, накидки, сделанные в технике макраме, и сумки, напоминающие мешки кочевников.

Некоторые аксессуары продолжили тему инфантилизма, параллельно намекнув на то, что Джонатан Андерсон исследовал не только архивы Лиз Магор, но и свои собственные. Круглые кепки с подчеркнутыми швами (такие мы чаще всего видим у детей) появились в его коллекции осень-зима 2019/20, а теперь превратились в сумки — разных цветов и размеров!

Фото: vogue.com