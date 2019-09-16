Дизайнер Давид Кома показал коллекцию в честь десятилетия бренда

На выходных прошел показ юбилейной коллекции Давида Кома — дизайнер, который проучился в Академии Штиглица в Петербурге, а затем в Central Saint Martins в Лондоне, основал одноименную марку ровно 10 лет назад. Тогда его дипломная коллекция получила гран-при — денежное вознаграждение и возможность выставляться в витринах универмага Harrods, а также сотрудничество с магазином Browns, куда заходят стилисты Бейонсе, Леди Гаги и Рианны. Первая появилась в платье David Koma на церемонии MTV Music Awards-2009, а вторая — в одной из журнальных съемок. «Это произошло практически одновременно, поэтому спровоцировало большой информационный всплеск в прессе, — рассказывал он в интервью «Собака.ru». — "Вау, знаменитости надели платья неизвестного дизайнера, давайте присмотримся к нему поближе!"»

Спустя десять лет Давид одевает еще большее количество звезд (от Дженнифер Лопес до Адрианы Лимы), продолжая делать идеальные наряды для красных дорожек (с блестками, вырезами и бахромой). Однако в каждой коллекции они получают определенный референс — например, к творчеству режиссера Педро Альмодовара или работам художницы Софи Тойбер-Арп. В этот раз дизайнер рассказал через одежду о своем недавнем путешествии в Кению: принты на облегающих комбинезонах имитировали окрас зебры, а бахрома на декольтированных топах — перья марабу. «В процессе создания эскизов, я представляю, как то или иное платье будет смотреться на показе. В подсознании складывается конкретный образ, который часто инспирирован фильмами, картинами, моими путешествиями», — рассказывал нам Давид Кома.