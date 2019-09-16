Объявлены победители фотоконкурса от Tommy Hilfiger
9 сентября в Петербурге стартовали продажи второй коллаборации Зендаи и Томми Хилфигера. По этому поводу мы вместе с Tommy Hilfiger решили провести фотоконкурс и разыграть сертификат номиналом 25 000 рублей и два стильных шарфа из коллекции TommyXZendaya.
Для того чтобы стать участником, нужно было сфотографироваться в pop-up зоне TommyXZendaya в ТРЦ «Галерея» с 9 по 14 сентября.
По хэштегам #TommyXZendaya #PowerDressing #TommyXZendaya_spb в Instagram мы нашли более 100 постов! Выбрать самые оригинальные и классные фотографии было сложно, но 15 сентября жюри (представители редакции «Собака.ru» и бренда Tommy Hilfiger) вместе с прима-балериной Марией Абашовой все же смогли определить трех победителей. Ими стали:
1 место — @poliakovasvet
2 место — @nalivalkina_polina
3 место — @innapasevich
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
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