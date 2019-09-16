Объявлены победители фотоконкурса от Tommy Hilfiger

9 сентября в Петербурге стартовали продажи второй коллаборации Зендаи и Томми Хилфигера. По этому поводу мы вместе с Tommy Hilfiger решили провести фотоконкурс и разыграть сертификат номиналом 25 000 рублей и два стильных шарфа из коллекции TommyXZendaya.

Для того чтобы стать участником, нужно было сфотографироваться в pop-up зоне TommyXZendaya в ТРЦ «Галерея» с 9 по 14 сентября.