Что покупать в новом сезоне: советует Хатуля Авсаджанашвили

Владелица сети бутиков Babochka и одна из самых влиятельных персон в мире моды Хатуля Авсаджанашвили рассказала «Собака.ru» о том, какая тенденция определяет наступивший сезон, чем запомнились осенне-зимние показы, и почему нам всем стоит следить за работой Стеллы Маккартни. Спойлер: экология — наше все!

Valentino

Celine

Jil Sander

Лучшая коллекция. Valentino! Пьерпаоло Пиччоли выпустил к показу небольшую антологию поэзии Valentino in love, строки из которой вышиты на подкладках пальто, изнанке платьев и внутри сумок. Показ сезона. Мне понравились показы Celine и Jil Sander. В показе Celine — возврат к буржуазной парижской моде в сочетании с очень пригодными для жизни силуэтами, которые не выходят из моды. В Jil Sander — свойственные бренду минимализм и объемные силуэты, но в этом сезоне особенно запомнились ткани и цветовая гамма. И, конечно, нельзя не отметить показ Chanel — невероятное шоу.

Сумка Loewe

The Row

Панама Gucci

Walk of Shame

Шляпа Valentino

Новые технологии. Экологичные ткани, которые не наносят вреда природе, переработанные материалы, экокожа. Никто не сделал больше для этого направления, чем Стелла Маккартни. И это выражается не только в этичных способах производства, но и в идеях гардероба: классические брюки, рубашки, жакеты, костюмы и смокинги повторяются из сезона в сезон и никогда не выходят из моды. It-bag — Loewe и минималистичные Jil Sander. Аксессуар — головные уборы от Gucci или Valentino. Обувь — сапоги Celine. Русский бренд — Walk of Shame! Cтилевой прием — кожаный тотал-лук.

Накидка Valentino

Сумка Jil Sander

Сапоги Celine

Какая глобальная тенденция определяет новый сезон? Осознанное потребление и капсульный гардероб. Покупки более рациональные и менее эмоциональные. В каждом гардеробе должна быть база из вещей, вокруг которых можно выстраивать повседневные образы, которые не выйдут из моды через полгода. Например, строгий костюм, комбинезон, объемное пальто — все эти предметы подходят абсолютно для разных ситуаций, стоит лишь сменить обувь (например, кроссовки заменить на шпильки) и добавить аксессуары. Какие кросс-культурные связи в моде наиболее интересны? Например, арт и фэшн. Последняя коллаборация Эди Слимана и американского художника Дэвида Крамера — кажущиеся смешными, но в то же время очень правдивые для современного общества слоганы появились на футболках и сумках в последнем показе Celine. Концептуальной получилась коллаборация Рафа Симонса и Стерлинга Руби. А художник Алекс Израэль сделал для Louis Vuitton капсульную коллекцию. Еще одной формой интеграции искусства в моду стал отказ от традиционных показов, вместо которых дизайнеры представляют свои коллекции в виде инсталляций.