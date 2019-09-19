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Что покупать в новом сезоне: советует Хатуля Авсаджанашвили

Владелица сети бутиков Babochka и одна из самых влиятельных персон в мире моды Хатуля Авсаджанашвили рассказала «Собака.ru» о том, какая тенденция определяет наступивший сезон, чем запомнились осенне-зимние показы, и почему нам всем стоит следить за работой Стеллы Маккартни. Спойлер: экология — наше все! 

  • Valentino

  • Celine

  • Jil Sander

Лучшая коллекция. Valentino! Пьерпаоло Пиччоли выпустил к показу небольшую антологию поэзии Valentino in love, строки из которой вышиты на подкладках пальто, изнанке платьев и внутри сумок. 

Показ сезона. Мне понравились показы Celine и Jil Sander. В показе Celine — возврат к буржуазной парижской моде в сочетании с очень пригодными для жизни силуэтами, которые не выходят из моды. В Jil Sander — свойственные бренду минимализм и объемные силуэты, но в этом сезоне особенно запомнились ткани и цветовая гамма. И, конечно, нельзя не отметить показ Chanel — невероятное шоу.

  • Сумка Loewe

  • The Row

  • Панама Gucci

  • Walk of Shame

  • Шляпа Valentino

Новые технологии. Экологичные ткани, которые не наносят вреда природе, переработанные материалы, экокожа. Никто не сделал больше для этого направления, чем Стелла Маккартни. И это выражается не только в этичных способах производства, но и в идеях гардероба: классические брюки, рубашки, жакеты, костюмы и смокинги повторяются из сезона в сезон и никогда не выходят из моды.

It-bag  Loewe  и минималистичные Jil Sander. Аксессуар — головные уборы от Gucci или Valentino. Обувь — сапоги Celine. Русский бренд —  Walk of Shame! Cтилевой  прием — кожаный  тотал-лук.

  • Накидка Valentino

  • Сумка Jil Sander

  • Сапоги Celine 

Какая глобальная тенденция определяет новый сезон? Осознанное потребление и капсульный гардероб. Покупки более рациональные и менее эмоциональные. В каждом гардеробе должна быть база из вещей, вокруг которых можно выстраивать повседневные образы, которые не выйдут из моды через полгода. Например, строгий костюм, комбинезон, объемное пальто — все эти предметы подходят абсолютно для разных ситуаций, стоит лишь сменить обувь (например, кроссовки заменить на шпильки) и добавить аксессуары.

Какие кросс-культурные связи в моде наиболее интересны? Например, арт и фэшн. Последняя коллаборация Эди Слимана и американского художника Дэвида Крамера — кажущиеся смешными, но в то же время очень правдивые для современного общества слоганы появились на футболках и сумках в последнем показе Celine. Концептуальной получилась коллаборация Рафа Симонса и Стерлинга Руби. А художник Алекс Израэль сделал для Louis Vuitton капсульную коллекцию. Еще одной формой интеграции искусства в моду стал отказ от традиционных показов, вместо которых дизайнеры представляют свои коллекции в виде инсталляций.

Фото: архивы пресс-служб 

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