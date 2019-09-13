18+

Новая коллекция Reserved: куртки-кимоно, кожаные плащи и платья с рукавами-буфами

Кто сказал, что хорошо выглядеть осенью и зимой — сложно и дорого? Польская марка Reserved выпустила оверсайзовые пальто, кожаные плащи, шубы-чебурашки и куртки из искусственного меха, которые не только стоят дешевле десяти тысяч рублей, но и сочетаются с любой сезонной обувью и аксессуарами. Доказывает лукбук: его команда марки снимала в локациях с потрескавшейся штукатуркой, старинными каминами, многоэтажными люстрами и деревянной мебелью, которые подчеркивают стилистику новой коллекции — буржуазия 1920-х годов. 

В коллекцию также вошли жилеты с накладными карманами, блузы с цветочным орнаментом, джемперы с объемными рукавами и комбинезоны, как у сотрудников котельной. А еще — много-много платьев: с милитари-принтом, асимметричным низом, отрезной талией и бантиками на груди, каждое из которых Reserved предлагают стилизовать украшениями с «винтажным» дизайном. 

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также