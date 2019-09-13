Vatnique выпустили куртки с отделкой из переработанных полиэтиленовых пакетов

Петербургский бренд Vatnique, который выпускает одну модель куртки, но в разных вариантах, показал новую капсульную коллекцию. Она сделана в сотрудничестве с выпускницей Академии Штиглица Женей Никулиной, которая создает одежду из кружевных салфеток, вещей из секонд-хенда, остатков межлекальных выпадов, запасов винтажного текстиля и полиэтиленовых пакетов. Последние и стали деталями трех новых курток Vatnique, которые будут представлены на рамках поп-ап проекта PLACE(1409) в Москве и которые можно заказать в инстаграме бренда.

«В своей работе мы опираемся на определение sustainability, данное ООН в "Целях устойчивого развития 2030", — комментируют основатели Vatnique Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин. — Для нас sustainability — это не эко-мешочки для фруктов, а ответственность за каждый свой шаг, оценка влияния на разные сферы человеческой жизни: экономической, социальной, экологической. Поэтому, помимо особенностей схемы производства, выбора поставщиков материалов, оплаты труда, минимизации отходов и упаковки, инициативы с @aids.center, мы в равной степени хотим обратить внимание на тему образования: что мы можем сделать здесь и сейчас, sustainably thinking. Для нас это не просто куртки с отделкой из переработанных полиэтиленовых пакетов — это возможность показать, как можно отметить и поддержать молодых и талантливых, так же как когда-то нас, не используя их как бесплатную рабочую силу из-за их "неопытности", а действуя наравне, с уважением и любовью».