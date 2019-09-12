Меган Маркл представила первую коллекцию одежды — посмотрите ее прямо сейчас!

Герцогиня Сассекская, Меган, представила свою первую коллекцию одежды, разработанную сразу с несколькими брендами — Misha Nonoo, Marks & Spencer, Jigsaw и John Lewis. В нее вошли вещи, предназначенные для прохождения собеседования и выхода на работу: классическая белая рубашка, строгий жакет, платье-футляр, брюки-дудочки и сумка-тоут. Выбор этих предметов не случаен: коллекция от Меган Маркл предназначена для благотворительного фонда Smart Works, который занимается трудоустройством безработных женщин. Купить ее можно будет только в Великобритании.

«После переезда в Великобританию мне было важно познакомиться с организациями, которые занимаются чем-то значимым, и сделать все от себя зависящее, чтобы помочь им усилить свое влияние. Когда вы покупаете что-то из коллекции Smart Set для Smart Works, такой же предмет получит участник благотворительного фонда, а вместе с ним — уверенность и поддержку, которые нужны для построения успешной карьеры», — комментирует выход коллекции Меган Маркл.