Vans выпустили совместную коллекцию с Vivienne Westwood

Обувной бренд Vans представил результаты коллаборации с британской маркой Vivienne Westwood — черные, синие, коричневые и черно-белые кеды Sk8-Hi, Slip-Ons и Old Skools, украшенные узнаваемым логотипом в виде «державы-орбиты». Классические модели с обновленным дизайном поступят в продажу на сайте vans.com и будут стоить от 83 до 153 долларов за пару.

Напомним, ранее Vans выпустили коллекцию в честь Дэвида Боуи. В нее вошли футболки, толстовки, бейсболки и кеды с обложками и названиями работ исполнителя: музыкальных альбомов Black Star и Hunky Dory, композиций Space Oddity и Ziggy Stardust, а также тура Serious Moonlight, на который было продано свыше 2,6 миллионов билетов.