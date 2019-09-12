Новая коллекция Marc Jacobs: работы Карла Лагерфельда и стиль Марины Скиано и Дорис Дэй

«Это шоу — праздник жизни, радости, равенства, индивидуальности, оптимизма, счастья, снисходительности, мечтаний и будущего, поскольку мы продолжаем учиться у нашего прошлого и истории моды», — так Марк Джейкобс прокомментировал показ весенне-летней коллекции, который прошел в годовщину терактов в Нью-Йорке 11 сентября. В нем он вспомнил тех людей, которыми вдохновлялся и которых мир уже потерял: дизайнера Карла Лагерфельда, актрису Дорис Дэй, активистку Ли Радзивилл, модель Аниту Палленберг и музу Ива Сен-Лорана Марину Скиано, о смерти которой стало известно за день до его шоу.

Каждый выход на подиуме отражал яркие образы этих людей: цветные шляпы с широкими полями чередовались с панамами с нашивкой в виде ромашки, расслабленные костюмы в широкую клетку — с трикотажными платьями мини-длины, а твидовые жакеты с прикрепленными бутонами роз (в них легко узнавались коллекции Chanel) — с удлиненными пальто, расшитыми стразами. Последнее платье с кружевным воротом и открытой спиной и вовсе дословно цитировало наряд Марины Скиано с портрета знаменитого французского фотографа Жанлу Сьефф, который также снимал Твигги, Джейн Биркин, Катрин Денев и Сен-Лорана.

В некоторых образах угадывался стиль не только определенных личностей, но и актуальных сегодня брендов. Летящий желтый наряд с миниатюрной круглой сумкой наперевес был явной отсылкой к Jacquemus, пышные платья в цветах и косынки в перьях — к Valentino, а блестящие костюмы вкупе с «бабушкиными» очками — к Gucci. Сам же дизайнер остался верен себе и появился на подиуме с накрашенными ногтями, в подвернутых джинсах и красных полусапожках на каблуке.