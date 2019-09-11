Новая коллекция Michael Kors: обувь с шипами, шапочки моряков и джемперы с перечеркнутым «Hate»

Американский дизайнер Майкл Корс, который провел в Нью-Йорке шоу сезона весна-лето 2020, перечеркнул на одном из джемперов слово «ненависть» и сделал коллекцию-любовь. Цветы, которые проглядывались на воротничках рубашек, лимоны, которые усыпали платья мини-длины, рукава-крылья, которые дополняли кардиганы крупной вязки, и шапочки моряков, которые перекликались с изображением якорей.

Все это бренд показал в павильоне Duggal Greenhouse, превращенном в сад: модели (в том числе Кайя Гербер, Анок Яй, Натан Вестлинг, Белла и Джиджи Хадид и петербурженка Алина Болотина) ходили между высаженных деревьев под исполнение акапельного хора. Вероятно, «зеленый» антураж на фоне чистых стен стал символом новой жизни — показ Майкла Корса пришелся на трагичное для Нью-Йорка (да и всего мира) 11 сентября.

За миксом минималистичных, школьных и даже где-то гражевых вещей последовало несколько вечерних платьев. Дизайнер не забывает о скорых церемониях вручения премий «Золотой глобус», «Грэмми» и «Оскар» и заранее предлагает знаменитостям платья с кожаными вставками, широкими плечами, глубоким декольте и символичным звездным орнаментом.