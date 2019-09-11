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В Петербурге пройдет цикл бесплатных лекций о моде советского времени

Музей советских игровых автоматов запускает цикл лекций по истории советской повседневности от доктора исторических наук, профессора и писателя Наталии Лебиной. С 19 сентября по 17 октября она расскажет о том, как выглядели советские «бикини», почему политизировались традиционные женские платки, как было устроено галошное производство и посредством каких вещей в СССР боролись за гендерное равноправие. 

Всего в рамках цикла «Пассажиры колбасного поезда: детали внешнего облика» пройдет пять лекций, каждая из которых начнется в 20:00. Попасть на них можно будет бесплатно, но по предварительной регистрации. Выбрать тему и записаться можно здесь.  

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Автор: Алина Малютина
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