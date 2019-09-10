Сервис персональных рекомендаций по шоппингу Lyst, который теперь имеет платформу в России, подготовил интерактивную карту модных тенденций Европы. Для этого специалисты проанализировали шоппинг-привычки и поведение интернет-покупателей в России и других странах, которые ищут, просматривают и приобретают модные товары у более чем 12 000 брендов и онлайн-магазинов.