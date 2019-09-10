Lyst рассказали о самых популярных вещах среди российских покупателей
Сервис персональных рекомендаций по шоппингу Lyst, который теперь имеет платформу в России, подготовил интерактивную карту модных тенденций Европы. Для этого специалисты проанализировали шоппинг-привычки и поведение интернет-покупателей в России и других странах, которые ищут, просматривают и приобретают модные товары у более чем 12 000 брендов и онлайн-магазинов.
Согласно отчету, самым популярным брендом среди российских покупателей является Dolce & Gabbana, самым востребованным товаром — сапоги, а самыми желаемыми вещами — объемный дождевик Vetements черного цвета (у женщин) и кроссовки Vetements x Reebok Genetically Modified Pump (у мужчин). Особое внимание аналитики уделили кроссовкам: первое место в рейтинге популярности заняли Air Force 1 Nike, второе — Jordan, а третье — Balenciaga Triple-S. Также в исследовании сказано, что россияне покупают модные товары онлайн в обеденный перерыв (13:00), средняя стоимость покупки составляет около 350 долларов у женщин и 245 долларов у мужчин, а 64% пользователей устраивают шоппинг с планшета.
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