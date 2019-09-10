MY812 представили первую коллекцию нижнего белья
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Альбина Зуева теперь делает не только платья, как из фильмов Клода Лелуша и Жан-Люка Годара, но и нижнее белье. Комплекты из дебютной underwear-линии MY812 лишены подкладок, поролона, кружевных вставок и врезающихся в кожу лямок и сделаны из фактурного шелка, ажурного хлопка и мягкого трикотажа. Некоторые модели — например, белоснежный лиф на крючках-застежках — получили ручную вышивку в виде веточек цветов.
Нижнее белье петербургского бренда уже поступило в продажу в интернет-магазине, а также в студии, расположенной в переулке Пирогова, 18. Хлопковый низ стоит 3900 рублей, шелковые шорты — 5500 рублей, боди на пуговицах — 16 900 рублей, а полупрозрачный халат — 21 000 рублей.
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