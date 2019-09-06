В Петербурге открылась лаборатория, где можно (самостоятельно!) кастомизировать вещи в технике tie-dye
В ДЛТ открылась поп-ап лаборатория, где можно самостоятельно кастомизировать вещи в технике tie-dye («завяжи и покрась»). Она появилась на Западе в конце 1960-х — начале 1970-х благодаря движению хиппи и вернулась в моду в 2019-м — например, в коллекциях R13, Prabal Gurung, Proenza Schouler, Prada и Stella McCartney.
Воспользоваться услугой может любой желающий, купив в ДЛТ светлую футболку из хлопка или светлый деним. А совершив покупку любой вещи на сумму от 50 000 рублей, клиент получает футболку с возможностью кастомизировать ее в подарок. Пространство работает на четвертом этаже универмага до этого воскресенья, 8 сентября, — спешите!
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