В Петербурге открылась лаборатория, где можно (самостоятельно!) кастомизировать вещи в технике tie-dye

В ДЛТ открылась поп-ап лаборатория, где можно самостоятельно кастомизировать вещи в технике tie-dye («завяжи и покрась»). Она появилась на Западе в конце 1960-х — начале 1970-х благодаря движению хиппи и вернулась в моду в 2019-м — например, в коллекциях R13, Prabal Gurung, Proenza Schouler, Prada и Stella McCartney.