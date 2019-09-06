Что покупать в новом сезоне: советует команда ДЛТ

Перед наступлением каждого модного сезона «Собака.ru» спрашивает у модных экспертов о главных покупках, коллаборациях и (анти) трендах. В их числе всегда была вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер , которая еще до трагических событий и вместе со своей командой рассказала нам о том, какая вещь полагается каждой женщине, что купить на смену вечернему платью и какие новые бренды пришли в ДЛТ.

Маст-хэв каждого сезона — новые лодочки Gianvito Rossi. Высота каблука значения не имеет! Туфли могут быть с открытой пяткой, но носок должен быть обязательно закрытым.

Жизнь стала такой быстрой и динамичной, что мы все время бежим, поэтому нам обязательно нужны кроссовки. Теперь их можно сочетать вообще со всем.

Каждой женщине полагаются идеальные джинсы, даже с особенностями фигуры можно подобрать пару, которая как влитая сядет именно на вас.

Лучшая альтернатива вечернему платью — брючный костюм. Особенно если предполагается, что на торжественное событие придется идти одной. По-моему, в таком образе женщина выглядит очень уверенной и самодостаточной.