Что покупать в новом сезоне: советует команда ДЛТ
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Перед наступлением каждого модного сезона «Собака.ru» спрашивает у модных экспертов о главных покупках, коллаборациях и (анти) трендах. В их числе всегда была вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер, которая еще до трагических событий и вместе со своей командой рассказала нам о том, какая вещь полагается каждой женщине, что купить на смену вечернему платью и какие новые бренды пришли в ДЛТ.
Маст-хэв каждого сезона — новые лодочки Gianvito Rossi. Высота каблука значения не имеет! Туфли могут быть с открытой пяткой, но носок должен быть обязательно закрытым.
Жизнь стала такой быстрой и динамичной, что мы все время бежим, поэтому нам обязательно нужны кроссовки. Теперь их можно сочетать вообще со всем.
Каждой женщине полагаются идеальные джинсы, даже с особенностями фигуры можно подобрать пару, которая как влитая сядет именно на вас.
Лучшая альтернатива вечернему платью — брючный костюм. Особенно если предполагается, что на торжественное событие придется идти одной. По-моему, в таком образе женщина выглядит очень уверенной и самодостаточной.
Мы продолжаем обращаться к моде 1970-х. В этом сезоне очень модно носить всевозможные жакеты, мужские пиджаки. Мне особенно нравятся бежевые. Прекрасное дополнение образа — это крупные серьги. Они помогут расставить правильные акценты. И еще один очень интересный стилевой прием из прошлого — брюки, заправленные в сапоги.
Важный аксессуар — массивная цепь! И еще всевозможные украшения для волос и головные уборы: обручи, ободки и даже косынки.
Обувь на осень — ботфорты с меховой опушкой Celine, удобные трекинговые ботинки, жокейские сапоги и «казаки» Golden Goose Deluxe Brand и Chloé.
Коллаборация сезона — продолжение масштабного творческого проекта Moncler Genius с дизайнерами Palm Angels, Craig Green и Simone Rocha — все это будет в корнерах Moncler в ДЛТ.
Стилевой прием — модные коды 1970-х: массивный каблук и квадратный мыс, сумки и аксессуары с тиснением под кожу крокодила, плиссе, клетка и кожаные костюмы.
Новые марки в ДЛТ — женская коллекция Ami, яркие кожаные куртки Coco Cloude (одна модель сделана специально для Петербурга), одежда
(и пуховики в эксклюзивном карамельном оттенке!) будапештских минималистов Nanushka, а также культовые луноходы Moon Boot, включая редкие пары из юбилейной коллекции. И обратите внимание на бренд F_WD, который делает обувь из переработанного пластика, выловленного в мировом океане.
Фото: архив пресс-службы
Коллаж на превью: Анна Хозеева
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