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Что покупать в новом сезоне: советует команда ДЛТ

Перед наступлением каждого модного сезона «Собака.ru» спрашивает у модных экспертов о главных покупках, коллаборациях и (анти) трендах. В их числе всегда была вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер, которая еще до трагических событий и вместе со своей командой рассказала нам о том, какая вещь полагается каждой женщине, что купить на смену вечернему платью и какие новые бренды пришли в ДЛТ.   

  • Казаки Off-White

  • Ботинки Chloé

  • Сумка Bottega Veneta

  • Лодочки Gianvito Rossi

Маст-хэв каждого сезона — новые лодочки Gianvito Rossi. Высота каблука значения не имеет! Туфли могут быть с открытой пяткой, но носок должен быть обязательно закрытым.

Жизнь стала такой быстрой и динамичной, что мы все время бежим, поэтому нам обязательно нужны кроссовки. Теперь их можно сочетать вообще со всем.

Каждой женщине полагаются идеальные джинсы, даже с особенностями фигуры можно подобрать пару, которая как влитая сядет именно на вас.

Лучшая альтернатива вечернему платью — брючный костюм. Особенно если предполагается, что на торжественное событие придется идти одной. По-моему, в таком образе женщина выглядит очень уверенной и самодостаточной.

  • Ободок REDValentino

  • Кольцо Bottega Veneta 

  • Берет Gucci

  • Серьги Saint Laurent

Мы продолжаем обращаться к моде 1970-х. В этом сезоне очень модно носить всевозможные жакеты, мужские пиджаки. Мне особенно нравятся бежевые. Прекрасное дополнение образа — это крупные серьги. Они помогут расставить правильные акценты. И еще один очень интересный стилевой прием из прошлого — брюки, заправленные в сапоги.

Важный аксессуар — массивная цепь! И еще всевозможные украшения для волос и головные уборы: обручи, ободки и даже косынки.

Обувь на осень — ботфорты с меховой опушкой Celine, удобные трекинговые ботинки, жокейские сапоги и «казаки» Golden Goose Deluxe Brand и Chloé.

  •  Ботинки F_WD

  •  Moncler 0 Richard Quinn

  • Луноходы Moon Boot

  • Ami

  • Жакет Nanushka

  • Джинсы Nanushka

Коллаборация сезона — продолжение масштабного творческого проекта Moncler Genius с дизайнерами Palm Angels, Craig Green и Simone Rocha — все это будет в корнерах Moncler в ДЛТ.

Стилевой прием — модные коды 1970-х: массивный каблук и квадратный мыс, сумки и аксессуары с тиснением под кожу крокодила, плиссе, клетка и кожаные костюмы.

Новые марки в ДЛТ — женская коллекция Ami, яркие кожаные куртки Coco Cloude (одна модель сделана специально для Петербурга), одежда
(и пуховики в эксклюзивном карамельном оттенке!) будапештских минималистов Nanushka, а также культовые луноходы Moon Boot, включая редкие пары из юбилейной коллекции. И обратите внимание на бренд F_WD, который делает обувь из переработанного пластика, выловленного в мировом океане.

Фото: архив пресс-службы

Коллаж на превью: Анна Хозеева

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