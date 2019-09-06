Новая коллекция Natalya Derbyshire: жаккардовые пальто, шелковые юбки и рубашки с рисунками, будто бы сделанными ручкой

Кажется, мы нашли последовательниц эстетики Дриса Ван Нотена среди российских дизайнеров. В новой осенне-зимней коллекции Натальи Дербишир, которая еще недавно работала научным сотрудником в НИУ ВШЭ, а после обучения в миланском Istituto Marangoni решила создать собственную марку, объединились архитектурные формы, цветочные принты и даже рисунки, будто бы сделанные ручкой. Этот же прием бельгийский дизайнер использовал в показе осень-зима 2018/19 , отсылая к «Art Brut» («искусству аутсайдеров») — картинам и наброскам маргиналов, душевнобольных и простых городских сумасшедших.

Наталья, как и Дрис, гордится своими корнями, поэтому все вещи — асимметричные платья с драпировками, однобортные оверсайз-пиджаки, юбки-карандаши из жаккарда и пальто из шерсти альпаки — производит в родной Йошкар-Оле. Тем самым она дает работу многим девушкам-землячкам, а в дальнейшем планирует участвовать в воссоздании российских институтов профессионального образования в сфере легкой промышленности. Помочь супер-миссии (и приобрести одни из самых модных вещей осени, конечно) можно, зайдя в Subbota Showroom на Большой Конюшенной улице, — коллекции Natalya Derbyshire продаются там уже второй сезон по ценам от 9900 (за топ с объемными рукавами) до 46 900 (за теплое пальто) рублей. Также одежда Natalya Derbyshire есть в московском шоу-руме марки в Столешниковом переулке, 11 и на сайте natalyaderbyshire.com.